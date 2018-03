Pieni anche i vaporetti, complici gli scrosci di pioggia e la grandinata intermittente, che ha convinto in moti a optare per il servizio di navigazione piuttosto che visitare la città a piedi.

Al via la stagione turistica a Venezia : la città lagunare è stata presa d’assalto oggi dai visitatori, alla vigilia di Pasqua. Molto trafficata oggi l’area tra Rialto e San Marco.

Turismo, Pasqua: Venezia presa d’assalto dai visitatori

