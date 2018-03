Turismo: proposte per l’estate 2018, un viaggio “spaziale” a Mosca e la Svezia di provincia

Con un’altra entusiasmante stagione di caccia alle Aurore Boreali che volge al termine è arrivato il momento di iniziare a pensare all’estate e alla prossima avventura.

Space Race: Mosca e la Storia dell’Esplorazione Spaziale: dal 12 al 18 agosto 2018

Mosca è una meta fantastica, non solo per gli amanti dello spazio e della storia dell’Esplorazione Spaziale. Un viaggio di sei notti, con la possibilità di vedere e toccare con mano incredibili reperti spaziali senza trascurare la visita di importanti monumenti e musei della capitale russa, primo tra tutti il Cremlino. Visiteremo anche la famosa Star City, la cittadina dove tutt’ora si allenano gli astronauti che svolgono le loro missioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Non solo Stoccolma: la Svezia tra Natura e Storia: dal 4 al11 agosto 2018

Nella Svezia meridionale a solo due ore di viaggio da Stoccolma si trova l’Östergötland, in italiano l’Ostrogozia. Una bella regione ricca di opportunità per vivere una meravigliosa vacanza in mezzo alla Natura e collezionare altri ricordi da riportare a casa.

Hai già preso altri impegni per l’estate? Nessun problema, sono pronte le prime due proposte per l’autunno e per la prossima stagione delle Aurora Boreali… Isole Canarie e Norvegia… troverai come sempre tutte le novità e le proposte di viaggio disponibili sul sito web “Aurore boreali”.