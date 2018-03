TV, Rai Scuola: “Digital World” esplora il mondo degli algoritmi

Algoritmi, coding ed editoria digitale sono i piccoli post di sopravvivenza digitale proposti da “Digital World”, il programma di Rai Cultura condotto da Matteo Bordone in onda domenica 18 marzo alle 21.30 su Rai Scuola e in replica su Rai2 martedì 20 marzo in terza serata. Si comincia con “algoritmo”. Da dove deriva questa parola? Ha qualcosa a che vedere con un tale Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi? Risponde l’esperto di coding Alessandro Bogliolo. Il pensiero computazionale arriva nelle scuole: il professor Mario Pireddu, docente all’Università degli Studi della Tuscia, spiega come sia uno strumento utile non solo per imparare a programmare, ma anche per capire il modo in cui ragioniamo.

Passato, presente e futuro dell’editoria digitale nelle parole di una specialista. Cristina Mussinelli delll’Aie spiega qual è la situazione attuale dei libri elettronici e quali le prospettive future. Infine, dai canali di YouTube agli scaffali delle librerie: la webstar Daniele Doesn’t Matter racconta il suo percorso “transmediale” dai bit alla carta.