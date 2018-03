TV, Rai3: a “Quante Storie” l’obiettivo dello sviluppo sostenibile del pianeta

La data fissata dall’Onu per raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del pianeta è l’anno 2030. Dalla fame alla povertà, dal clima alle guerre, sono molti i problemi da superare, tanto da far pensare che confidare in un mondo migliore sia solo un’utopia. Ma è davvero così? Se ne parla a “Quante Storie” di lunedì 26 marzo con l’economista e statistico Enrico Giovannini, intervistato da Corrado Augias, in onda alle 12.45 su Rai3. Conclude la puntata un reportage da Campi Bisenzio, che racconta una storia di resistenza culturale in Italia.