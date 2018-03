Non tutti sanno che esiste una legge dello Stato che garantisce l’accesso alla terapia del dolore e il diritto a non soffrire. Si tratta di cure palliative ma che possono alleviare la sofferenza. In cosa consistono? Si possono applicare a tutti? Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 19 marzo, alle 10.45 su Rai3, Michele Mirabella e Pierluigi Spada ne parleranno con il professor Paolo Notaro, responsabile del Centro Terapie del dolore All’Ospedale Niguarda di Milano.