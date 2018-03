Ubeeqo al Politecnico di Milano per la giornata dedicata alla sostenibilità: presentata la convenzione con l’Università e una call for ideas dedicata agli studenti

Giovedì 22 marzo 2018 dalle 9.30 alle 18.30 appuntamento al Politecnico di Milano (presso i Giardinetti di Via Pascal) che, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, organizza diverse attività aperte al pubblico per sensibilizzare su alcuni temi dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Durante la Giornata si potrà meglio conoscere la realtà della sharing mobility, grazie alla presenza dei maggiori player del settore fra cui Ubeeqo, car sharing a postazioni fisse di Milano, che consegnerà l’auto elettrica Leaf, d’ora in avanti in dotazione a personale universitario e studenti.

Inoltre sarà lanciata la Call for Ideas firmata Ubeeqo, destinata a studenti e dottorandi, “Diffondi la tua idea di car sharing station based” in collaborazione con il Servizio Sostenibilità del Politecnico di Milano: obbiettivo del bando quello di dar vita ad una campagna di comunicazione per rendere partecipi tutti coloro che vivono o lavorano vicino ai parcheggi Ubeeqo situati nei pressi di Città Studi e di Bovisa, dell’esistenza di un servizio “station based” come reale alternativa all’uso del mezzo privato.

I progetti andranno consegnati entro l’11 maggio 2018 e la premiazione avverrà in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile: il primo progetto classificato verrà realizzato da Ubeeqo, tale e quale o con possibilità di lievi modifiche. Inoltre, ai titolari del progetto vincitore verranno concessi tre weekend gratuiti (72 ore, 500km ognuno) su un’auto Ubeeqo.

La Giornata ha ottenuto il patrocinio della RUS, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

Tutte le iniziative sono aperte e gratuite. Per ragioni organizzative è richiesta la registrazione online: www.campus-sostenibile.polimi.it