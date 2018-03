Udc: domani Cesa a Roma per analisi voto

Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Domani, venerdì 16 marzo, a Roma, in mattinata, l’Udc promuove un incontro con i responsabili regionali del partito, i candidati e tutti coloro che hanno preso parte alla campagna delle scorse elezioni politiche. Sarà un’occasione di confronto importante per un’analisi del voto e della situazione politica attuale in vista dei prossimi delicati passaggi istituzionali. Presenti, tra gli altri, il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il presidente del partito, Antonio De Poli.