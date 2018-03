L’Unicef lancia l’allarme: “Pericolo di un nuovo focolaio di Colera in Yemen”

Nuova minaccia in Yemen dove il rischio di colera è molto alto: lo ha spiegato oggi il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF). Per scongiurare le situazioni più estreme le organizzazioni umanitarie dovranno avere accesso incondizionato a distribuire gli aiuti tra la popolazione del paese arabo.

Alla vigilia del terzo anniversario del conflitto armato in Yemen, il direttore regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e Nord Africa, Geert Cappelaere, ha fatto un appello alle autorità “in tutto il paese per consentire l’assistenza umanitaria senza alcuna condizione”.

Negli ultimi mesi il numero di casi sospetti è diminuito, tuttavia dallo scorso anno oltre un milione di yemeniti sono stati colpiti da un focolaio di colera e diarrea acuta. “Non prendiamoci in giro, il colera tornerà, la stagione delle piogge inizierà tra qualche settimana, quindi se non vengono fatti grossi investimenti, il colera colpirà di nuovo le persone e i bambini dello Yemen“, ha avvertito Cappelaere in una conferenza stampa ad Amman, la capitale della Giordania. Secondo l’Unicef, i bambini di età inferiore ai 15 anni rappresentano oltre il 40% dei casi sospettati di colera e un quarto dei casi fatali.