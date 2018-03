Unità Italia: sabato a Quirinale Cambio Guardia solenne e concerto

Roma, 15 mar. (AdnKronos) – Sabato prossimo, 17 marzo, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, nel 157/mo anniversario dell’Unità d’Italia, si svolgerà, con inizio alle ore 16 in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo, che eseguirà i brani: G. Massetti, Cavalleria; M. Conzatti, Diana; A. Von Leonhardt, Principe Eugenio; A. Moretti, Gruppo Squadroni; V. Borgia, Fanfara Solenne; E. Elgar,Pump And Circostance; F. Tassinari/A. Moretti, Opening 2018; F. Tassinari/A. Moretti, Inno al IV Reggimento; G. Mameli, Canto degli Italiani; V. Borgia, On Horseback; G. Verdi, Marcia dall’Ernani; D. Di Martino, Verona; A. Lancioni, Gloriosa.