Usa, uomo armato in centro per reduci

Washington, 9 mar. (AdnKronos) – Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un centro per reduci a Yountville, in California. Lo riportano i media Usa, citando fonti dei vigili del fuoco locali.

Il centro ‘Veterans Home of California’ è ora in stato di ‘lockdown’. Il sito dell’emittente Kron4.com ha riferito che sarebbero stati esplosi oltre 30 colpi di arma da fuoco, ma la polizia non ha ancora confermato la notizia.

Un funzionario della Veterans Home ha riferito all’emittente che non è chiaro se i colpi siano stati esplosi all’esterno o all’interno della struttura.