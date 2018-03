Vacanze a giugno? “Naturalmente” al Kristiania, tra escursioni nel Parco Nazionale dello Stelvio, relax e grandi offerte

È immerso nel verdissimo cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i numerosi itinerari di trekking della Val di Pejo – punteggiati da laghi alpini, paesaggi e cime che spaziano dai 700 metri del fondovalle ai 3.700 metri delle vette più alte del gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale – o in mountain bike sulla pista ciclabile che copre 35 km, da Mostizzolo a Cogolo, pedalando tra incantevoli boschi e deliziosi paesini. I più avventurosi possono cimentarsi con rafting, canoa, arrampicata e canioning, mentre i sostenitori del dolcefarniente possono concedersi un soggiorno di totale relax. A loro disposizione giardino e terrazza solarium con laghetto bio e piscina d’acqua naturale, vasca idromassaggio panoramica e grotta tepidarium, piscina coperta riscaldata, due zone sauna con sauna alle erbe alpine, sauna del contadino, sauna pietra e fuoco, bagno romano a vapore, kneipp, docce vitalizzanti, fontana del ghiaccio, tisaneria e aree relax.

Amato dalle famiglie, che trovano tutte le comodità delle family suite, il mini club ed attività per i bambini, il Kristiania è anche un rifugio romantico per le coppie. L’Acquaviva Wellness Center, centro benessere su 3 livelli, offre trattamenti esclusivi e ospita una Spa suite per due. Il ristorante invita a degustare piatti della tradizione con le materie prime locali e i due bar, uno interno e uno esterno con terrazza, lasciano assaporare aperitivi e vivere serate in compagnia.

Dal 2 al 23 giugno 2018, l’hotel propone un’offerta speciale: “L’apertura magica del Kristiania”: prenotando 7 pernottamenti con trattamento di mezza pensione si pagano solo 5 notti, prenotando 4 notti se ne pagano 3. La proposta oltre alla mezza pensione comprende: angolo pomeridiano dei dolci e delle zuppe, 1 cena di gala e 1 grigliata tipica di montagna all’aperto, 1 buono wellness del valore di 60 euro su un trattamento benessere o massaggio, programma settimanale di passeggiate alla scoperta del Parco Nazionale dello Stelvio e Adamello-Brenta ed escursioni tra laghi e rifugi, a disposizione cty bike per adulti e bambini, telo wellness, ciabattine e borsa naturale in juta, connessione internet wireless, ingresso al Virgin disco pub (a soli 50 metri dall’hotel), ampio garage coperto. 4 pernottamenti al prezzo di 3 a partire da 299 euro a persona in camera Rugiada, 7 pernottamenti al prezzo di 5 a partire da 459 euro a persona in camera Rugiada.