Vacanze di Pasqua 2018 al Bioparco di Roma: tante attività per le famiglie dal 29 marzo al 3 aprile 2018

In occasione delle vacanze di Pasqua, il Bioparco di Roma propone un intenso programma di attività ludico-didattiche che culminerà il 31 marzo e il giorno di Pasqua con due giornate tematiche.

Giovedì 29 e venerdì 30 marzo saranno organizzati: i pasti degli animali, a cura dei keeper che saranno a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Dalle 14.45 alle 15.15 presso il Rettilario si svolgeranno speciali incontri ravvicinati con i rettili, per conoscerne caratteristiche e segreti, a cura dei guardiani. Inoltre alle 12.00 i bambini potranno dare da mangiare all’elefante asiatico Sofia.

Sabato 31 marzo e il I aprile (Pasqua) dalle ore 11.30 alle 17.00 si svolgeranno molteplici attività per scoprire la grande varietà di forme e colori delle uova degli animali: Non solo uccelli, attività di osservazione per scoprire che non solo gli uccelli fanno le uova, ma anche i serpenti (uova morbide), i rospi (gelatinose), fino a quelle puntiformi in molti pesci. Un safari in giardino: percorso esplorativo per conoscere gli abitanti che si nascondono tra i fili d’erba e osservare da vicino molte specie per scoprire se e che uova fanno, come vivono le formiche, com’è fatta una mantide religiosa, cosa mangia la chiocciola e l’utilità di un lombrico. Uova da record: i bambini si divertiranno ad associare domande e relative risposte sulle uova da record (le più grandi/piccole, quelle più colorate) e su chi le depone. L’uovo giusto al posto giusto: gioco a squadre con indovinelli e quiz a tema uova. Tutti nati da un uovo: un emozionante A TuxTu con insetti, anfibi, rettili e piccoli mammiferi per scoprire tutti i segreti delle uova e soprattutto… di chi le fa.

E poi: i giochi di un tempo, in cui adulti e bambini potranno divertirsi cimentandosi nella corsa cucchiaio con l’uovo, nel gioco della campana con ovetti di cioccolato, nel salto alla corda. I bambini potranno inoltre costruire il proprio gioco-uovo di Pasqua partecipando ai laboratori creativo-manuali. Immancabili inoltre l’attività ‘Dai da mangiare all’elefante Sofia’ alle 12.00 e i pasti degli animali.

Solo sabato 31 marzo i keeper del Rettilario coinvolgeranno le famiglie negli incontri ravvicinati con i rettili dalle 14.45 alle 15.15.

A Pasquetta e martedì 3 aprile saranno organizzati i pasti degli animali, durante i quali i keeper saranno a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Gli orari dei pasti: alle 11.00 per i macachi del Giappone, alle 11.30 i lemuri catta, alle 12.30 gli orsi, alle 14.00 gli scimpanzé, alle14.30 gli ippopotami anfibi, alle 15.00 i lupi e alle 16.00 le foche grigie.