Pasqua 2018: capitali europee e città del Bel Paese le destinazioni preferite dagli italiani

Il weekend di Pasqua e l’arrivo della primavera da sempre rappresentano per gli italiani l’occasione per concedersi una vacanza: secondo le analisi del motore di ricerca momondo, sono le principali capitali europee e le città dello Stivale le preferite dai viaggiatori tricolore in partenza quest’anno. Inoltre, per capire come sono cambiati negli ultimi anni i trend di viaggio per questo speciale periodo, momondo ha confrontato i dati del prossimo week-end di Pasqua con quelli del 2016 e del 2017.

I prezzi dei voli per le destinazioni preferite dagli italiani quest’anno sono aumentati solo del 5% rispetto al 2017

Una delle principali evidenze emerse dall’analisi dei trend di viaggio relativi alle vacanze pasquali degli ultimi tre anni, è la stabilità del prezzo medio dei voli per le destinazioni più popolari che, dopo un picco di crescita del 26% registrato tra il 2016 e 2017 (da 166 € e 200 €) e del 20% tra il 2016 e 2015, quest’anno rimane quasi invariato con piccolo aumento del 5% (da 200 € del 2017 a 201 € del 2018).

Guardando alle destinazioni più amate dagli Italiani per il weekend di Pasqua, Amsterdam, Londra e Barcellona rappresentano una costante: le prime due si sono alternate ripetutamente in vetta alla classifica a partire dal 2016, mentre Barcellona – per due anni sul gradino più basso del podio – quest’anno è stata scalzata da Catania, che conquista la prima posizione.

In generale, sono proprio le destinazioni italiane a guadagnare terreno nella classifica delle prossime festività: non solo Catania diventa la regina di questa speciale classifica (scalando cinque posizioni rispetto allo scorso anno), ma nella top 10 di quest’anno le destinazioni italiane diventano ben quattro, con Milano (4° che risale di tre gradini rispetto al 2017), Palermo che entra come new entry direttamente in settima posizione appena sopra Roma (8°), che avanza di due posizioni dallo scorso anno.

Quest’anno la maggior parte degli italiani in partenza si concederà giusto un breve break sfruttando il lunedì di Pasquetta che prolunga l’abituale weekend: infatti, il grosso delle partenze si concentrerà venerdì 30 marzo, con ritorno lunedì 2 aprile.

Top 10 delle destinazioni più popolari per le vacanze pasquali nel 2018, 2017 e 2016 Posizione Destinazioni 2018 Prezzo medio di un volo A/R in classe economica 2018 Destinazioni 2017 Prezzo medio di un volo A/R in classe economica 2017 Destinazioni 2016 Prezzo medio di un volo A/R in classe economica 2016 1 Catania 168 € Amsterdam 249 € Londra 147 € 2 Amsterdam 229 € Londra 144 € Amsterdam 172 € 3 Londra 223 € Barcellona 202 € Barcellona 150 € 4 Milano 124 € Lisbona 305 € Lisbona 259 € 5 Parigi 245 € Parigi 246 € Catania 191 € 6 Barcellona 196 € Catania 191 € Milano 100 € 7 Palermo 198 € Milano 122 € Madrid 197 € 8 Roma 129 € Madrid 217 € Roma 100 € 9 Lisbona 350 € Praga 205€ Parigi 137 € 10 Praga 234 € Roma 119 € Praga 209 € Spesa media 210 € (+5%) Spesa media 200 € (+26%) Spesa media 166 € (+20%)

Nel 2018 Istanbul è la città che cresce maggiormente in termini di ricerche di voli, ma i viaggiatori tricolore sognano il Bel Paese

Analizzando i dati relativi alle ricerche di voli per viaggiare quest’anno durante il periodo pasquale, Istanbul si classifica prima per il notevole aumento registrato (ben +470% rispetto al 2017).

La top 10 delle destinazioni in ascesa del 2018 vede gli italiani particolarmente interessati alle mete della penisola, con solo tre città estere su dieci, la metà rispetto al 2017 quando erano ben sei.

Rispetto agli ultimi tre anni, le città italiane rubano la scena alle città dell’Europa centro-orientale, che solitamente registravano almeno tre presenze nella top 10: Bucarest, Sofia e Cracovia – addirittura tutte sul podio – nel 2017 e Bucarest, Cracovia e Varsavia nel 2016. Pisa, Palermo, Bologna, Napoli e Torino sono le new entry di quest’anno tra le prime dieci posizioni, mentre Cagliari e Brindisi tornano tra le più desiderate dopo un anno di assenza.

Top 10 destinazioni in ascesa per le vacanze pasquali 2018, 2017 e 2016 Posizione Mete con il maggior incremento di ricerche nel 2018 Percentuale di aumento delle ricerche (2018 rispetto al 2017) Mete con il maggior incremento di ricerche nel 2017 Mete con il maggior incremento di ricerche nel 2016 1 Istanbul 470% Bucarest Palermo 2 Pisa 195% Sofia Valencia 3 Palermo 186% Cracovia Cagliari 4 Bologna 181% Atene Lamezia Terme 5 Porto 165% Lamezia Terme Brindisi 6 Napoli 152% Amsterdam Bucarest 7 Reykjavik 136% Venezia Tirana 8 Torino 133% Alghero Cracovia 9 Cagliari 129% Eindhoven Varsavia 10 Brindisi 127% Olbia Catania

Vacanze in famiglia per gli italiani che partono a Pasqua

L’analisi dei dati suddivisi per regione mostra interessanti spostamenti tra Nord e Sud della penisola: particolarmente diffuse sono le mete del sud Italia (Catania, Palermo, Napoli, Lamezia Terme) per chi parte da aeroporti del nord. Viceversa, gli italiani che partono dal sud del Bel Paese si dirigono per lo più verso città del nord Italia (Milano, Torino, Venezia, Bologna). Questo dato suggerisce l’idea che molti italiani possano sfruttare le vacanze pasquali per trascorrere del tempo in famiglia, di contro al famoso detto che vuole invece questa festività dedicata agli amici.

Per quanto riguarda le mete estere, Londra risulta la più amata in tutta Italia, salendo sul podio della top 3 per tutte le regioni (nord, centro, sud) prese in considerazione. Il centro Italia, inoltre, risulta l’area che guarda maggiormente al di fuori dei confini nazionali, con solo due città italiane nella top 10, ovvero Palermo (6°) e Catania (7°).

Posizione Mete pasquali più popolari nel 2018 Mete pasquali più popolari nel 2017 Mete pasquali più popolari nel 2016 Aeroporti del nord Italia 1 Catania Londra Londra 2 Amsterdam Amsterdam Catania 3 Londra Catania Amsterdam 4 Parigi Barcellona Barcellona 5 Palermo Parigi Lisbona Aeroporti del centro Italia 1 Amsterdam Amsterdam Londra 2 Londra Londra Amsterdam 3 Parigi Lisbona Barcellona 4 Lisbona Barcellona Lisbona 5 Barcellona Parigi Madrid Aeroporti del sud Italia 1 Milano Milano Milano 2 Amsterdam Amsterdam Londra 3 Londra Londra Amsterdam 4 Barcellona Barcellona Torino 5 Roma Roma Roma

Clizia L’Abbate, Head of Markets per momondo ha così commentato: “Le vacanze pasquali sono spesso l’occasione per partire alla scoperta di nuove città, ma anche per ritagliarsi momenti da dedicare alla famiglia: i nostri dati mostrano infatti un consistente aumento di interesse nei confronti delle principali città italiane. Chi, invece, sta ancora pianificando il proprio viag