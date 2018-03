Vaccinazione e informazione: ecco come sono orientati i genitori sul web

Come si sono orientati i genitori sul web e sui social in tema di vaccini obbligatori per informarsi, interagire, condividere contenuti ed esperienze, scambiarsi opinioni? Come e quanto hanno influito Internet e i social media sulla loro decisione?

A rivelarlo è uno studio condotto dall’Health Web Observatory insieme a Sanofi Pasteur, che sarà presentato a Roma lunedì 26 marzo alle ore 12.00 nella Biblioteca Fondazione Primoli (via Giuseppe Zanardelli, 1).

Interverranno: Ketty Vaccaro (sociologa e Presidente dell’Health Web Observatory), Walter Ricciardi (Presidente Istituto Superiore Sanità), Claudio D’Amario (Direttore Generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute) e Mario Merlo (General Manager Sanofi Pasteur). Modererà Giampaolo Colletti.