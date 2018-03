Vaccini, domani scade il termine: 30mila bambini non in regola

Domani scade il termine per l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione alle scuole e all’appello mancano “ancora 30 mila bambini sotto i sei anni”. E’ la stima di Carlo Signorelli, past presidente della Società italiana di igiene medicina preventiva e sanità pubblica (Siti). “E’ una stima perché dati certi non ce ne sono. La base da cui partiamo sono i 120 mila delle coorti 2011-2015 calcolati dal ministero della Salute. Sappiamo che una parte è stata recuperata a ottobre 2017 e si può quindi stimare che ne manchino ancora circa 30 mila”.

“Questo numero corrisponde spannometricamente al dato nazionale dei no-vax, lo 0,7% della popolazione”, chiarisce Signorelli che aggiunge: “E’ scientificamente importante, più che sottolineare i recuperi, guardare alle nuove vaccinazioni che la legge sull’obbligo ha fatto aumentare. I dati sono ottimi – conclude – per una manovra di sanità pubblica che può sembrare antipatica, ma è stata necessaria”.