Vaccini e influenza, addio iniezioni: verso i sieri in pillole

Un gruppo di ricercatori dell’università di Cardiff ha realizzato un prototipo di vaccino orale contro l’influenza.

I vaccini tradizionali funzionano introducendo nell’organismo una forma attenuata di un virus o di un batterio – o una parte innocua di esso, come un peptide – al fine di provocare una risposta immunitaria: ciò consente al nostro corpo di riconoscere una malattia, come l’influenza, e di affrontarla in modo più efficace se dovesse insorgere per davvero.

Gli scienziati dell’università gallese hanno creato peptidi artificiali che imitano quelli dei virus reali: a differenza delle proteine naturali, queste molecole non possono essere digerite e così si possono somministrare sotto forma di pillola.

Lo studio, pubblicato sul ‘Journal of Clinical Investigation’, ha rilevato che il prototipo è stato in grado di innescare una forte risposta da parte del sistema immunitario nelle cellule umane, base per gli studi effettuati su coltura, e si è dimostrato efficace anche nei test successivi sui nei topi.