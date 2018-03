Vaccini, Provincia di Trento: le sanzioni scatteranno quando saranno ultimate le procedure

In merito all’obbligo vaccinale la Provincia di Trento, ricordando che la legge deve essere rispettata, comunica che “le sanzioni a carico degli inadempienti scatteranno per tutti nello stesso momento, una volta che l’Azienda sanitaria avrà ultimato i colloqui in corso con i genitori e i tutori dei minori non conformi agli obblighi vaccinali.

In questo momento l’Azienda sanitaria, seguendo il programma pianificato di colloqui, sta sentendo i genitori e i tutori della coorte nata nel 2012. Si tratta di circa 350 bambini, che hanno 5 anni e andranno a scuola in autunno. Più in generale, i colloqui per le coorti da 0 a 6 anni (che interessano circa 1600 bambini) si concluderanno entro la fine del mese di maggio. Compito dell’Azienda sanitaria è trasmettere gli esiti al Dipartimento provinciale della Conoscenza.”