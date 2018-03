Valanghe Alto Adige: pericolo in aumento, “marcato grado 3”

Sulle montagne dell’Alto Adige, con le attese precipitazioni, il pericolo valanghe aumenta a “MARCATO GRADO 3”: lo rende noto il bollettino emesso dalla Provincia di Bolzano. “Il problema principale è dato dagli accumuli eolici diffusi su tutte le esposizioni che per la scarsa visibilità sono difficilmente riconoscibili ed evitabili. Dalle zone di maggior accumulo da vento e dalla base delle rocce sono probabili distacchi spontanei di medie dimensioni. Escursioni fuori dalle zone controllate necessitano di una buona capacità di valutazione locale. Singolarmente e con forte sovraccarico, specie lungo itinerari poco frequentati, sono possibili distacchi in profondità nel vecchio manto e valanghe di dimensioni importanti.

Con le nevicate in corso per tutta la giornata di domenica e il forte vento meridionale, si formano diffusi accumuli eolici. Questi poggiano su un manto nevoso con in superficie strati spesso poco consolidati. Inoltre, all’interno del manto nevoso sono presenti strati deboli che singolarmente possono favorire il distacco di valanghe a lastroni con spessori importanti.“