Valanghe Friuli Venezia Giulia: grado di pericolo marcato

Le intense precipitazioni di domenica – si legge nel bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia – hanno portato neve solo oltre i 1700 m di quota: “A 1800 m sono caduti 20-30 cm di nuova neve sulle zone occidentali della regione e sul Canin, quantitativi inferiori sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Giulie. A tratti è piovuto fino a 2000 m. Il manto nevoso sotto i 1800 m risulta fortemente appesantito dalla pioggia mentre sopra i 2000 m sono presenti apporti di neve fresca più consistenti. Su tutto il territorio il grado di pericolo valanghe è 3 (marcato). In tutte le esposizioni, sotto i 1700-1900 m, sono possibili valanghe spontanee di neve umida o bagnata, generalmente a debole coesione, lungo i percorsi abituali in forte pendenza, in alcuni casi anche di medie dimensioni. Sopra i 1900-2000 m sui pendii molto ripidi sono inoltre possibili valanghe spontanee di neve recente sia a lastroni che a debole coesione, anche di medie dimensioni. Sui pendii ripidi, il distacco provocato può avvenire al passaggio del singolo sciatore/escursionista.”