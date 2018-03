Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale nivometeo dell’ Arpa Lombardia , il rischio di valanghe è attualmente “ 3 marcato ” su una scala che va da 1 a 5, in ulteriore aumento.

Valanghe in Lombardia: in Valtellina rischio “marcato 3” in aumento

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, il rischio di valanghe è attualmente “3 marcato” su una scala che va da 1 a 5, in ulteriore aumento. Su molti pendii delle alpi Retiche e Orobie centrali, oltre che sul gruppo montuoso dell’Adamello, si segnala elevato il pericolo di slavine da medie e

