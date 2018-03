Veneto: Zaia a vertici Ance, alleati sulla via semplificazione (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Dal canto suo, il presidente Zaia ha auspicato che le leggi messe in campo per lo sviluppo del settore, a cominciare dalle ripetute edizioni del Piano casa, possano rappresentare non solo un volano di ripresa per il settore, ma anche un fattore di superamento dell'”archeologia residenziale”, che caratterizza ampie porzioni di città e di paesi del Veneto: ‘Consentire, a determinate regole, possibilità di ampliamento e di riqualificazione edilizia e urbana significa rendere interessanti operazioni di rigenerazione di edifici e volumetrie di difficile se non impossibile collocamento sul mercato, senza consumare ulteriore suolo”.

Quanto agli ostacoli burocratici, il presidente della Regione non ha negato che permangano incrostazioni ed eccessi di norme: ‘Noi abbiamo perseguito la semplificazione per quanto è di competenza regionale ‘ ha affermato – ma possiamo ben poco in materia di legislazione nazionale”. Concetto ribadito anche a proposito delle norme urbanistiche, rispetto alle quali Zaia ha ribadito che ‘bisogna riuscire a decodificare e semplificare, altrimenti si rischia di mummificare non solo i territori, ma un intero settore imprenditoriale”. ‘L’eccesso di norme e di regole non tutela ‘ ha aggiunto Zaia ‘ ma ingessa” .

Quanto al Mose Zaia ha ribadito l’opera è statale e non regionale: ‘Non si pensi ‘ è tornato ad avvertire il presidente del Veneto ‘ che la Regione sia il soggetto in grado garantire gli oneri di manutenzione del sistema, che oscillano tra gli 80 e i 100 milioni l’anno”. Nel corso dell’incontro presidente e Ance hanno affrontato anche i temi legati alla formazione e alla sicurezza del lavoro, nonché al riordino delle Province: una riforma rimasta a metà, ha aggiunto Zaia, ignorando che un processo di riorganizzazione e mobilità ‘positiva” del personale potrebbe utilmente coadiuvare altri enti pubblici.