Ventenne uccisa a coltellate

Siracusa, 18 mar. – (AdnKronos) – Sarebbe stata pugnalata più volte e poi gettata in un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del Siracusano.

Vittima una giovane di circa 20 anni, la cui scomparsa era stata denunciata ieri sera dal padre dopo che non era riuscito a contattarla. Sul posto i carabinieri.