Veronafiere: a Model Expo Italy oltre 74mila visitatori in due giorni (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – E proprio l’arte di realizzare un perfetto costume per impersonare protagonisti di fumetti, cartoni animati e videogiochi, è stata protagonista ieri della terza edizione del Cosfight. La sfida tra cosplayer ha visto trionfare Marta Cicogna di Bovolone, in provincia di Verona che ha interpretato il personaggio Amiri dei Sei Orsi, tratto dal gioco di ruolo fantasy Pathfinder.

Domenica è andato in scena anche il mondo delle quattro ruote in miniatura. Tra le otto gare di automodellismo in calendario nella due giorni, ieri è stata la volta delle mini 4WD con la gara nazionale Cise (Campioni italiani a squadre expert), organizzata dall’Associazione Black Panthers. A vincerla, nella categoria Buggy 1:8, il ‘pilota” Leonardo Pivato, seguito da Daniele Zen e Alberto Pacini. Tra le competizioni rally con mezzi Scaler, invece, la gara Fast&Fun ha visto ieri la doppietta di Massimo Bonvini, miglior tempo nelle classi 1 e 2. L’altra gara in programma, TheFast&TheFurious, ha incoronato invece Mattia Desiderio nella classe ‘Small” e Luca Tempestini nella classe ‘Big”.