Milano, 4 mar. (AdnKronos/Dpa) – Via libera alla grosse Koalition tra Spd e Cdu in Germania. L’Spd ha annunciato ufficialmente dal suo quartiere generale a Berlino il risultato positivo della consultazione. Ha detto sì a formare un nuovo governo con Angela Merkel il 66% dei membri che hanno inviato per posta la propria decisione.

E’ la terza coalizione dal 2005 con Angela Merkel e mette fine alla paralisi politica della Germania. In precedenza Angela Merkel aveva provato a fare un governo contando su una coalizione definita ”Giamaica” e cioè con i Verdi e i liberal democratici (Fdp) poi naufragata. Nel 2013, quando i membri dell’Spd votarono per la grande coalizione, il risultato a favore fu del 76%.