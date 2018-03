Viaggi: il Canada segna il record con 20,8 milioni di turisti nel 2017

Il Canada piace sempre di più ai viaggiatori. Sono oltre 20,8 milioni i turisti che hanno visitato il paese segnando il dato più alto mai registrato nella storia canadese secondo Statistics Canada.

Moltissimi i turisti che hanno scelto le vivaci metropoli, le infinite attrazioni naturali, festival e l’offerta culturale che caratterizzano l’offerta turistica canadese. I risultati hanno confermato che i turisti soggiornano in Canada più a lungo e che possono usufruire di un ampio numero di voli che raggiungono la destinazione: gli aeroporti canadesi hanno visto un incremento delle rotte del 7% rispetto al 2016 confermando il più alto livello più alto di sempre. Oggi è molto più facile ed appetibile visitare il Canada.

Per conoscere meglio la meta si può consultare Canada Experience®, business unit Rephouse, che ha rinnovato le proposte di viaggio in vista dell’estate. Si possono trovare numerosi suggerimenti per visitare l’Est e l’Ovest del paese tra Fly & drive, partenze garantite e tour taylor made. Ampia scelta tra le avventure a contatto con la natura: orsi, alci e castori, tour in treno in tutta comodità con Via Rail, i grandi parchi, wildlife experience osservando gli orsi bruni a Duchesnay e gli orsi grizzly nell’Ovest in British Colombia, o i lupi a Girardville. Non mancano i soggiorni nei tipici ranch e proposte in camper.

Per avere un primo assaggio del Canada e iniziare a pensare all’estate si può scegliere per esempio tra due tour. “Canada Autentico” è dedicato all’Est e propone un itinerario di 8 giorni tra Québec City, Montréal, Ottawa e Toronto con escursione in canoa Rabaska e l’osservazione degli Orsi Neri e balene. Per conoscere l’Ovest del paese si può optare per “Panorami dell’Ovest” 7 giorni per visitare Vancouver, Calgary, Victoria e Shuswap Lake. Tra gli highlights spicca l’ esperienza country in un ranch locale, Banff & Lake Louise uno dei laghi più fotografati del Canada.