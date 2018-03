Viaggi: tour delle più spettacolari e curiose torri dell’orologio in giro per il mondo

Il tempo che scorre assume da sempre per l’uomo una doppia valenza: regolatore dei ritmi di vita e ossessione per la sua fugacità. Per esorcizzare questo ultimo aspetto poeti, letterati ed artisti hanno idealizzato nelle proprie opere questo concetto, basti pensare alla pittura metafisica di Salvador Dalí che ne La persistenza della memoria raffigura l’ambiguità del tempo. Ma il tempo e la sua misurazione sono i protagonisti di vere e proprie opere monumentali che l’uomo ha costruito nel corso dei secoli: divenute icone di una città, sono interessanti monumenti da visitare e che spesso celano curiosi aneddoti sulla storia di un luogo. In occasione del passaggio dall’ora solare a quella legale (domenica 25 marzo), HomeAway, esperto globale nell’affitto di case vacanza, ci guida in un tour virtuale alla scoperta delle torri dell’orologio più spettacolari da visitare con gli amici o in famiglia.

PROPOSTA #1: LONDRA – BIG BEN

È la torre dell’orologio per antonomasia e non potrebbe essere diversamente, visto che da metà Ottocento il Regno Unito ha definito i nuovi standard dell’ora mondiale. La torre dell’orologio del Palazzo di Westminster, è meglio conosciuta come Big Ben, anche se questo è in realtà il soprannome della campana più grande. Inconfondibile la sua melodia, che rievoca nei rintocchi l’immagine di Londra.

Dove alloggiare – Questo ampio attico si trova a Soho, cuore pulsante del centro di Londra. Arredato con estrema cura, l’appartamento è stato appena ristrutturato e offre finiture di alta qualità e tutti i comfort necessari a una vacanza perfetta. Questi servizi includono una lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, bagno, letto con materasso di qualità, ampio spazio per appendere i vestiti, asse da stiro, connessione Wi-Fi e molto altro ancora. A meno di cinque minuti a piedi da Piccadilly Circus (Piccadilly Line e Bakerloo Line), è la base ideale per visitare il centro di Londra. 228 € in media / notte* per 2 persone

PROPOSTA #2: VENEZIA – TORRE DELL’OROLOGIO

Venezia ospita una delle torri dell’orologio più particolari ed ammirate, ovvero quella con i due mori in Piazza San Marco. Le fattezze rinascimentali del quadrante dell’orologio in oro e smalto blu, che segna ora, giorno, fasi lunari e zodiaco, passano in secondo piano rispetto alle due statue in bronzo poste sulla terrazza della torre, raffiguranti due pastori (il moro “vecchio” con la barba e quello “giovane” senza) che battono con una mazza le ore su una grande campana. Una curiosità: il soprannome “mori” è stato attribuito dai veneziani per il loro colore scuro.

Dove alloggiare – Questo appartamento è parte di un condominio con uno stile unico. I pavimenti, la zona living, la luminosità delle finiture e i sari utilizzati come tende creano un ambiente molto positivo e rilassante. La proprietà dispone di due camere da letto, una matrimoniale e una doppia, un bagno, una cucina, un soggiorno luminoso. Si trova a pochi minuti dal ponte di Rialto e dal mercato di pesce, frutta, verdura e fiori. L’appartamento è molto silenzioso, pur trovandosi nelle vicinanze di numerosi servizi e punti di interesse. 179 € in media / notte* per 4 persone

PROPOSTA #3: PRAGA – OROLOGIO ASTRONOMICO

L’Orologio Astronomico di Praga, oltre ad essere oggigiorno una delle più importanti attrazioni turistiche della città, è un perfetto esempio della volontà dell’uomo di idealizzare il concetto di tempo – emblematica è l’allegoria della morte con la clessidra in mano. La torre custodisce un complesso meccanismo che permette non solo il funzionamento dell’orologio stesso, ma che sovrintende anche all’animazione del “Corteo degli Apostoli”, un meccanismo che, allo scoccare di ogni ora, mette in movimento le figure dei 12 Apostoli. Secondo una leggenda popolare, Hanuš z Růže, costruttore del meccanismo, fu accecato per ordine dei consiglieri della città di Praga per impedirgli di costruirne un altro simile. Per vendicarsi, Hanus fermò l’orologio e lo riattivò soltanto quando il consiglio della città lo supplicò di farlo, e come ricompensa gli permise di continuare il mestiere di orologiaio.

Dove alloggiare – Questo lussuoso appartamento situato nel centro di Praga è stato completamente ristrutturato a settembre 2014 e arredato con mobili nuovi. Una superficie di 160m2, con tre camere, due bagni e cucina equipaggiata. L’appartamento è molto luminoso e dispone di tutto il necessario, inclusi asciugamani e lenzuola di alta qualità, utensili e stoviglie. La proprietà si trova nelle immediate vicinanze delle principali attrazioni della città e di ogni tipo di servizio. 327 € in media / notte* per 8 persone

PROPOSTA #4: ZURIGO – ST. PETERSKIRCHE

Nel Paese che ha fatto dell’industria orologiaia un’eccellenza, non poteva mancare una torre da record. É Zurigo, infatti, con la Peterskirche ad ospitare la torre con il quadrante più grande d’Europa. I suoi 8,7 metri di diametro segnano infatti un primato nel vecchio continente rimasto imbattuto dalla sua costruzione.

Dove alloggiare – Moderno appartamento con panorama sul lago di Zurigo, nelle vicinanze della stazione. Perfettamente incastonata nell’ambiente circostante, questa proprietà offre un ambiente caratteristico e accogliente. Occupa una superficie di circa 70mq e dispone di una cucina ben attrezzata, camera da letto, bagno e balcone. 256 € in media / notte per 5 persone

PROPOSTA #5: MOSCA – LA TORRE SPASSKAJA

C’è un po’ di Italia a Mosca, nella Torre Spasskaja, la torre principale del Cremlino, costruita a fine ‘400 dall’architetto Pietro Antonio Solari. In origine non aveva un orologio, posizionato verso la fine del ‘500, mentre la famosa stella rossa fu posizionata nel 1935 per volontà di Stalin in sostituzione dell’aquila bicipite d’oro, simbolo della Russia zarista.

Dove alloggiare – Confortevole appartamento. La camera ha un comodo letto matrimoniale e un divano letto matrimoniale, una cassettiera, un armadio e un cassettone con TV. Completano il servizio cucina completamente equipaggiata, sala da pranzo e bagno con doccia. Gli ospiti in visita a potranno sentirsi come a casa, rilassarsi e preparare i loro cibi preferiti. L’appartamento è sempre pulito e molto confortevole. Pulizia e cambio biancheria – non meno di una volta ogni cinque giorni. 63 € in media / notte per 4 persone