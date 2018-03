Vicenza: scontro tra furgone e auto, tre feriti

Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) – Poco dopo le ore 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Anesolo a Sossano (Vicenza) per lo scontro tra un furgoncino e un’auto: tre feriti tra cui un bambino. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere i tre feriti, tutti all’interno dell’abitacolo di un’autovettura Mazda, che sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e portati in ospedale con tre ambulanze. Medicato sul posto dai sanitari il conducente del furgone. La polizia locale del consorzio di Lonigo ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.