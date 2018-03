Virus Zika, donne infettate in gravidanza: 7% di rischio di avere un bimbo con problemi di salute

Secondo uno studio coordinato dallo University Medical Center of Guadeloupe e pubblicato sul New England Journal of Medicine, le donne incinte che vengono infettate dal virus Zika hanno un rischio del 7% di avere un bimbo con dei problemi di salute, come ad esempio la microcefalia.

Gli esperti hanno seguito le gravidanze di 546 donne con un contagio confermato tra marzo e novembre 2016, residenti in Guiana Francese, Martinica, Guadalupe.

Si è riscontrato che in 39 bambini venuti alla luce si sono registrati problemi, e la microcefalia è stata rilevata in 32 neonati. In 17 bambini si è osservata la sindrome congenita da Zika, una serie di difetti che include microcefalia, danni agli occhi, rigidità degli arti e problemi alle giunture. Il rischio è stato stimato nel 13% se l’infezione avviene nel primo trimestre, del 4% nel secondo e del 5% nel terzo.