Volvo Ocean Race, vento forte: velista cade in mare, le speranze di ritrovarlo sono “in diminuzione”

A causa di condizioni meteo avverse caratterizzate da vento forte, nell’ambito della Volvo Ocean Race, John Fisher (47 anni, del team Sun Hung Kai/Scallywag) è caduto fuori bordo lunedì a circa 1400 miglia nautiche a ovest di Capo Horn. Le speranze l’uomo sono “in diminuzione“, hanno spiegato gli organizzatori sottolineando che Fisher indossava l’equipaggiamento di sopravvivenza appropriato in quel momento.

“Si prevede che le condizioni meteorologiche nella zona si deterioreranno in modo significativo nelle prossime ore: considerata la gravità delle previsioni e con il calar della notte, riconosciamo che le probabilità di una ripresa positiva stanno diminuendo“, hanno affermato gli organizzatori. “Naturalmente siamo estremamente preoccupati, specialmente a causa delle condizioni meteo in zona e il Race Control di Alicante sta facendo quanto in suo potere per assistere il team di Scallywag e il MRCC nelle operazioni“.