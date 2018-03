World Water Forum, sicurezza idrica: condivisione di informazioni e cooperazione per far fronte alle nuove sfide

L’ottava edizione del più grande evento globale incentrato sul tema dell’acqua, il World Water Forum, è terminata venerdì 23 marzo, presso il Centro Congressi Ulysses Guimarães a Brasilia, in Brasile, il giorno dopo la Giornata mondiale dell’acqua. Il Consiglio Mondiale dell’Acqua, in collaborazione con il governo del Brasile, ha tenuto il suo triennale Forum mondiale dell’acqua nella capitale brasiliana tra il 18 e il 23 marzo. Oltre 10.000 delegati ed esperti hanno partecipato al summit, insieme a 12 capi di stato e 60 ministri, 134 parlamentari, 150 autorità locali, 83 giudici e pubblici ministeri, amministratori delegati di diverse società Fortune 500 e numerosi rappresentanti di Nazioni Unite, Unione Europea, Banca mondiale, Inter-American Development Bank, OCSE e altre organizzazioni internazionali. Inoltre, oltre 70.000 persone hanno visitato la Fiera del World Water Forum e il Citizen’s Village. Più di 172 paesi sono stati rappresentati in 300 sessioni tematiche.

“C’è stata una partecipazione fondamentale dei cittadini, ma soprattutto vi è stato il coinvolgimento di leader mondiali, ministri e capi di stato, sindaci e governatori, che hanno lavorato insieme con professionisti dell’acqua, in questo modo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”, ha spiegato il Presidente del World Water Council e del Forum mondiale dell’acqua, Benedito Braga.

Uno degli obiettivi principali del Forum è di aumentare la consapevolezza politica e la mobilitazione dei decision-maker sulle questioni idriche, collegando le questioni tecniche all’azione politica. Alcuni importanti risultati politici durante il World Water Forum includono la Dichiarazione ministeriale: un appello urgente per un’azione decisiva sull’acqua convalidato dai ministeri di oltre 100 paesi, che riconosce che tutti i paesi devono intraprendere azioni urgenti per affrontare le sfide legate all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, compresa la condivisione della conoscenza e la promozione della cooperazione tra settori.

La Conferenza Ministeriale ha inoltre stabilito una cooperazione multilaterale attraverso tavole rotonde con multipli soggetti. La dichiarazione delle autorità locali e regionali, l’appello all’azione dei governi locali e regionali di Brasilia in relazione all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, incoraggia i leader locali a prendere in considerazione diverse raccomandazioni per una gestione equa e sostenibile delle risorse idriche e dei finanziamenti decentralizzati, tra gli altri, come delineato nella guida per le autorità locali e regionali, Start with Water. Questa pubblicazione cerca di fornire strategie e consigli per aiutare le città a dare contributi concreti alle agende globali. Allo stesso modo, la Conferenza dei Parlamentari nell’ambito dell’8° World Water Forum ha pubblicato il proprio Manifesto parlamentare, sottolineando il loro ruolo nel proporre e difendere legislazioni relative al diritto all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. La Dichiarazione di Brasilia dei Giudici sulla giustizia idrica è una dichiarazione di dieci principi fondamentali per promuovere la giustizia idrica attraverso l’applicazione delle leggi idriche e ambientali.

Inoltre, la Dichiarazione sulla Sostenibilità evidenzia che le attuali politiche idriche non saranno sufficienti per raggiungere i target degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e chiede ai responsabili di alto livello all’interno della comunità idrica di promuovere alleanze, riforme idriche e innovazioni finanziarie.

Nell’ottavo Forum mondiale sull’acqua si sono svolti anche numerosi panel di alto livello, con l’obiettivo di influenzare i decision makers e le politiche pubbliche nel tentativo di trovare soluzioni per le sfide legate all’acqua, ad esempio in materia di sicurezza idrica, finanziamento, servizi igienico-sanitari, cambiamenti climatici o l’interazione tra acque dolci e oceani.

Agire sulle questioni legate all’acqua e ridurre le diffuse crisi idriche è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile 6, garantendo l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030. In tutto il mondo, alcuni dei problemi più pressanti che circondano l’acqua non riguardano la quantità, ma la qualità. Questa è una questione di vita o di morte per molti in tutto il mondo, dato che il 40% della popolazione mondiale si trova di fronte a scarsità d’acqua e 2,4 miliardi non hanno accesso a servizi igienico-sanitari migliorati.

In particolare, livelli di copertura igienico-sanitaria estremamente bassi sono tra le principali cause di morte e malattia in tutto il mondo; fino al 2016, l’8% dei bambini sotto i 5 anni moriva di diarrea, che di solito è causata da acqua contaminata. La maggior parte delle persone senza accesso a servizi igienico-sanitari adeguati vive in Asia, nell’Africa subsahariana, in America Latina e ai Caraibi. Le più colpite dai problemi legati all’acqua e ai servizi igienico-sanitari sono le donne, che si dedicano per circa 200 milioni di ore al giorno alla raccolta dell’acqua

“Fate in modo che le esperienze che avete ascoltato e vissuto vi consentano di condividere e proteggere le risorse idriche e vi ispirino a intraprendere azioni per migliorare qualcosa – grande o piccolo che sia – nelle vostre vite, nella vostra organizzazione o comunità. Cerchiamo di creare un effetto a catena dello spirito del Forum nei nostri paesi. Questa sarà la vera eredità di questa settimana straordinaria che ha messo l’acqua al centro dell’agenda di sviluppo globale ” ha spiegato il Presidente del World Water Council e World Water Forum, Benedito Braga, durante la cerimonia conclusiva.