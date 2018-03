Yemen, Unicef: dati tragici sull’infanzia, malnutrizione grave ber bimbi e donne in gravidanza

A nome dei bambini dello Yemen, l’UNICEF lancia un appello alle parti in conflitto, a coloro che hanno un’influenza su di loro, alle autorità governative e ai donatori per:

Già nel 2016 un sondaggio condotto in 6 Governatorati del paese rivelava come quasi 3/4 delle donne si fossero sposate prima di compiere 18 anni, e quasi metà persino prima dei 15 anni.

Le difficoltà nell’accesso all’istruzione stanno spingendo ragazzi e famiglie verso alternative pericolose, come i matrimoni precoci , il lavoro minorile e l’arruolamento.

«Un’intera generazione di bambini yemeniti si trova ad affrontare un futuro triste a causa dell’accesso limitato o inesistente all’istruzione» afferma Meritxell Relaño , Rappresentante UNICEF nello Yemen. «Anche coloro che rimangono a scuola non ricevono l’istruzione di qualità di cui hanno bisogno.»

Al tempo stesso quasi il 75% degli insegnanti delle scuole pubbliche non vengono retribuiti da più di un anno , situazione che pone a grave rischio la continuità dell’istruzione di altri 4,5 milioni di alunni.

Oltre 2.500 scuole sono fuori uso: due terzi sono state danneggiate da combattimenti e bombardamenti, il 27% sono chiuse e il 7% adibite a scopi militari o a rifugio per gli sfollati.

Circa l’ 80% della popolazione yemenita vive in povertà.

16 milioni di yemeniti, (fra cui 8,2 milioni di bambini) hanno bisogno di aiuto per avere o mantenere un accesso all’ acqua potabile e a servizi igienici adeguati;

1,8 milioni di bambini sono a rischio di malattie diarroiche e 1,3 milioni esposti a rischio di polmonite le prime due cause di mortalità infantile a livello globale.

1,8 milioni di bambini sotto i 5 anni e 1,1 milioni di donne in gravidanza o in allattamento soffrono di malnutrizione grave: un aumento del 128% rispetto ai tassi del 2014, un anno prima che riesplodesse il conflitto.

22,2 milioni di persone, fra cui 11,3 milioni di bambini e ragazzi (0-18 anni) hanno bisogno di di qualche forma di assistenza umanitaria per sopravvivere.

Da quando il conflitto è riesploso, nel marzo 2015, 2.195 bambini sono rimasti uccisi, 3.387 mutilati, 2.443 sono stati arruolati per combattere, 279 sono stati sequestrati o detenuti arbitrariamente.

A tre anni dall’inizio del conflitto nello Yemen , l ’ UNICEF lancia il rapporto “If Not In School” , con dati drammatici sulla condizione dell’infanzia nel paese.

Yemen, Unicef: dati tragici sull’infanzia, malnutrizione grave ber bimbi e donne in gravidanza

