Yemen, Unicef: si teme una nuova epidemia di colera nei prossimi mesi

Lo Yemen rischia di essere colpito da un’altra epidemia di colera in pochi mesi: il direttore dell’Unicef lancia l’allarme per il Medioriente. “Nel terzo anniversario della guerra civile in Yemen, dove ogni 10 minuti un bambino rischia di morire a causa di malattie prevenibili. Non prendiamoci in giro. Il colera tornerà. Tra poche settimane da qui inizierà la stagione delle piogge e senza un investimento grande e immediato il colera colpirà di nuovo i bambini yemeniti,” spiega Geert Cappelaere.

Si registra anche una crisi dell’istruzione, con oltre 500mila bambini che non possono andare a scuola: “Due milioni di ragazzi e ragazze yemeniti non frequentano più la scuola o non hanno mai avuto la possibilità di frequentare la scuola“.