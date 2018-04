1° Maggio, Festa dei lavoratori: il 94% degli italiani crede che un buon livello di inglese equivalga a migliori condizioni lavorative

Se da tempo l’inglese è la lingua franca per eccellenza nella comunicazione internazionale, oggigiorno è diventato di vitale importanza anche per trovare lavoro nel nostro paese, come dimostra un sondaggio sul tema condotto da ABA English, scuola di inglese online con milioni di studenti in tutto il mondo.

Secondo i dati del sondaggio condotto tra 4.600 alunni provenienti da diversi paesi, di cui 1.400 italiani, il 94% degli intervistati del nostro paese considera che le persone con un livello alto d’inglese abbiano migliori condizioni di lavoro in termini di retribuzione o di posizione lavorativa. In tal senso, 3 intervistati su 10 pensano che con un livello più alto di inglese, percepirebbero un aumento salariale tra il 30% e il 50%. In particolare, la percentuale raggiunge il 51% per gli intervistati tra i 20 e i 44 anni.

L’inglese, lingua franca per eccellenza

Qual è la reale importanza della padronanza dell’inglese nel mondo del lavoro? Come mostra questo sondaggio, il 41% degli italiani ammette di aver perso opportunità di lavoro – un nuovo posto o una promozione – a causa del proprio livello d’inglese. Tra gli intervistati, le persone tra i 20 e i 44 anni sono la fascia d’età che più percepisce questo problema (57%) rispetto a quelli che hanno dai 45 anni in su (34%).

Di fatto ben l’80% degli intervistati riconosce di utilizzare l’inglese nel proprio lavoro, in particolare le persone con un’età compresa tra i 20 e i 44 anni (87%). Questo dato evidenzia l’aumento dell’utilizzo della lingua di Shakespeare nel mondo del lavoro (4 punti percentuali in più rispetto al 2017).

L’inglese, la lingua più ricercata

Sono sempre di più gli addetti alle risorse umane che scrutano il curriculum alla ricerca di un livello avanzato d’inglese. Infatti, il 40% degli italiani dichiara di aver sostenuto una prova d’inglese durante un colloquio di lavoro, in particolare tra i 20 e i 44 anni la percentuale arriva al 60%.

Allo stesso modo, il 90% degli intervistati sostiene che attualmente è richiesto un livello di inglese più elevato rispetto agli ultimi anni (77% nel 2017), un dato che rimane constante negli altri paesi del sondaggio (Francia, Spagna, Brasile, Messico) e che evidenzia il bisogno di imparare l’inglese per adattarsi agli standard richiesti dalla società di oggi.

L’inglese è di gran lunga la lingua più richiesta nel mondo del lavoro, secondo il 77% degli italiani. Tendenza che si riscontra anche in altri paesi del sud d’Europa, come in Francia e Spagna. Spetta al Messico, paese confinante con gli Stati Uniti, il primato, dove ben il 94% degli intervistati indica l’inglese come lingua principale per il lavoro