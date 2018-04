22 aprile, Giornata della Terra: una selezione di 10 proprietà ecofriendly, per la tutela della “casa comune”

Dal Lazio al Brasile: in occasione della Giornata della Terra (22 Aprile), HomeAway®, esperto globale delle case vacanza, propone una selezione di proprietà che hanno fatto della tutela dell’ambiente la propria filosofia. A partire dalla progettazione fino alla gestione quotidiana, queste case rivelano una speciale attenzione nei confronti del Pianeta e sono la location ideale per una vacanza ecologica da trascorrere in famiglia o con amici. HomeAway disegna così un tour globale per scoprire come la salvaguardia del pianeta parta proprio dalla singola abitazione. Un invito al viaggio e alla scoperta che racchiude un importante segnale per rendere concreto il messaggio dell’Earth Day tutti i giorni dell’anno!

PROPOSTA # 1 – Viterbo, Italia

La struttura della casa risale al 14° secolo ed è stata recentemente ristrutturta dal proprietario (progettista architetto e interior designer) con l’obiettivo di renderla una casa vacanza confortevole e unica, che vi porterà in un viaggio attraverso la storia d’Italia e la città di Civita di Bagnoregio. Il nucleo risalente al 14° secolo è composto da soggiorno, sala da pranzo, uno studio e 3 camere da letto tutte con bagno privato. Può ospitare 6 persone in letti queen e king size e ha spazio per 2 persone in più in due letti singoli. Una parte più antica della casa è composta da caverne e grotte risalenti all’epoca etrusca e romana, che sono state completamente integrate negli spazi della casa, che vanta inoltre una cantina di vini all’interno di una cisterna romana, un orto e una spettacolare piscina con jacuzzi interna nelle grotte che si aprono sul giardino, una sala di meditazione, una galleria d’arte e altro ancora. Il giardino è un capolavoro di design italiano adiacente al bordo di una scogliera in pietra di tufo, con un gazebo per mangiare all’aperto e un barbecue. Panorami incredibili tutto intorno. Tutto è stato progettato con cura per garantire il comfort dei nostri ospiti. Tutte le finiture e i materiali sono eccellenti e le dotazioni sono molto lussuose.

584 € in media / notte* per 8 persone

PROPOSTA # 2 – Siracusa, Sicilia

Questa splendida villa di lusso situata nelle vicinanze è concepita nell’ottica di eco-compatibilità. Offre agli ospiti una grande piscina privata, aperta da aprile a ottobre e un ampio giardino privato ideale per chi è alla ricerca di un po’ di relax. Chi lo desidera può inoltre tenersi in allenamento nella sala fitness, mentre gli appassionati di cinema possono godere di una notte di film nella sala cinema. Gli interni, sono contemporanei ed eleganti. La cucina moderna è dotata di un forno elettrico, fornello a gas cinque fuochi, lavastoviglie e perfino una terrazza con barbecue. Può ospitare fino a 14 persone con sei camere da letto con bagno privato e doccia. Questa villa è una base ideale per esplorare le regioni del sud-est della Sicilia. Negozi e ristoranti si trovano nelle immediate vicinanze.

Prezzo su richiesta

PROPOSTA # 3 – Granada, Spagna

Deliziosa casa grotta, completamente immersa nella natura e nel paesaggio circostante. La posizione è davvero incantevole e permette di vivere una vacanza relax in famiglia o in gruppi fino a 5 persone. Il tetto ricorda la forma dei rilievi su cui è situata la casa. Dispone di atrio, soggiorno (con TV, caminetto, lettore DVD), cucina separata con forno a microonde), una camera tripla, una seconda camera con un letto singolo e uno a una piazza e mezzo, bagno. La lavatrice e la terrazza sono in comune con gli altri ospiti.

112 € in media / notte* per 5 persone

PROPOSTA # 4 – Santorini, Grecia

Di Oia View cavehouse VII, è una villa con piscina privata scavata nella montagna, che vanta una bellissima vista sul pittoresco villaggio di Oia, le isole circostanti e l’esclusivo tramonto di Santorini. Manos, architetto e proprietario, ha progettato e costruito la villa con estremo rispetto per il paesaggio naturale e la architettura tradizionale bioclimatica di Santorini. Materiali di alta qualità combinati con tecniche locali hanno prodotto spazi interni estremamente funzionali e un’estetica minimale completamente adattata al paesaggio. La proprietà è adiacente a un sentiero che collega il villaggio di Oia con la città di Fira. Disponibile posto auto ma è anche possibile utilizzare i mezzi pubblici da una fermata situata all’ingresso del complesso. È inoltre possibile godere di una serie di ristoranti di qualità a pochi passi. La villa è composta da 2 grotte unite da un piccolo tunnel. Ognuna di queste grotte ha illuminazione naturale e accesso immediato allo spazio esterno con la piscina e delle sedute. Entrando nella villa, nella grotta più grande, sulla destra, si trova la cucina completamente attrezzata con il soggiorno e la zona pranzo. La camera da letto open space con il letto e il bagno incorporato, è adiacente al soggiorno con vista. La grotta più piccola a sinistra è la camera matrimoniale con bagno privato spazioso. Davanti alle due grotte, un grande cortile e la piscina privata. All’interno della villa, i colori accesi, la decorazione minimalista e l’illuminazione attentamente regolata creano un ambiente estremamente gradevole.

410 € in media / notte* per 9 persone

PROPOSTA # 5 – Colorado, USA

Questa splendida casa rustica è stata progettata dal nonno della famiglia che ne detiene la proprietà: l’avo voleva che fosse parte della natura circostante e, in effetti, il progetto si armonizza con la straordinaria bellezza naturale del paesaggio. Ogni camera ha una propria vista mozzafiato. La lastra di arenaria della collina su cui è costruita costituisce l’intero muro della camera familiare al piano terra e il piano della stanza sopra. Il sole mattutino che colpisce le rocce rosse e i tramonti sono davvero indimenticabili. A disposizione degli ospiti anche un BBQ. L’arredo rustico e accogliente si completa con dotazioni aggiuntive per rendere il soggiorno ancora più confortevole: lenzuola, asciugamani e articoli linea cortesia da bagno. Potrete godervi una vacanza con vista panoramica, in una casa dal fascino davvero inconsueto.

250 € in media / notte* per 12 persone

PROPOSTA # 6- Utah, USA

Questa casa è stata costruita a destra in un enorme giacimento di arenaria. La grande finestra panoramica affaccia su un paesaggio davvero unico. Connessione internet Wi-Fi gratuita, piscina e vasca idromassaggio completano il servizio di questa proprietà davvero spettacolare, che include due camere da letto e tre bagni, oltre a una cucina equipaggiata con lavastoviglie. Tra le dotazione esterne, patio e barbecue.

471 € in media / notte* per 4 persone

PROPOSTA # 7- California, USA

Ispirato alle creazioni fantasiose di Gaudì, l’architetto Michael Carmichael nel 1978 ha costruito questa esclusiva casa di cui è anche il proprietario. La storia inizia, “… e poi, la balena inghiottì l’intera nave!”: l’esterno della casa in effetti assomiglia davvero una balena. Disposta su quattro livelli, a ogni piano il costruttore ha rivelato sorprendente maestria, con elementi di lusso per accontentare anche il viaggiatore più esigente. Pareti rifinte a stucco veneziano, ciottoli di fiume, colonne in legno massiccio e travi, ed ampie vetrate con inferriate. Il cortile interno è il cuore pulsante di questa creatura maestosa, con una splendida piscina su cui si affaccia il 2° piano, che offre cucina ben attrezzata, soggiorno con camino e sala da pranzo. Un elegante ascensore permette di accedere ai quattro piani. Al 3°, la Master Suite con letto king-size e vasca idromassaggio, un salotto e un balcone che si affaccia sulla piscina. Al 4° piano, una suite luminosa offre un altro camino in pietra, letto queen-size, e un letto singolo.

552 € in media / notte* per 9 persone

PROPOSTA # 8 – Bahia, Brasile

Cottage in pietra per 6-8 persone circondato dal Parco Nazionale della Chapada Diamantina. A breve distanza dal villaggio storico Igatu, offre una vista mozzafiato sul parco nazionale e sulle montagne. La casa si trova in cima ad una roccia alta 20 metri e si affaccia su due fiumi, oltre a vantare vista sulle cascate. Ideale per gli amanti della meditazione, trekking e della natura. Dispone di soggiorno, cucina abitabile, sala da pranzo, due bagni e una camera da letto, entrambe con wc e doccia. La casa è circondata da un ampio giardino con punto di osservazione (altezza: 860 m).

76 € in media / notte* per 8 persone