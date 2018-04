Astronomia: il mistero dei 72 flash cosmici che sta facendo impazzire gli esperti

72 insoliti eventi cosmici stanno tormentando gli astronomi. Gli scienziati che stavano conducendo una ricerca di supernove – le tremende esplosioni che mettono fine alla vita delle stelle massicce – come parte del Dark Energy Survey Supernova Program (DES-SN), hanno notato 72 potenti flash di luce. Le misteriose emissioni erano simili in luminosità alle supernove, ma evolvevano molto più rapidamente, quindi la loro esatta natura è ancora poco chiara.

Il DES-SN è progettato per aiutare a esplorare la natura dell’energia oscura misurando l’espansione dell’universo. Mentre sonda il cielo, cattura anche immagini di eventi transienti, come le supernove, ma anche molti transienti inspiegati.

Alla fine della vita di una stella massiccia, dopo che le attività di fusione nucleare si interrompono, gli elementi pesanti si accumulano nel nucleo della stella. Alla fine, il nucleo diventa così pesante che la stella implode e il suo involucro esterno esplode in una violenta supernova di tipo II. Un altro famoso tipo di supernova (tipo 1a) prevede che un corpo stellare, conosciuto come nana bianca, sottragga materiale da una stella compagna fino a superare la soglia di massa, innescando una reazione nucleare incontrollata.

I fenomeni appena individuati hanno una luminosità massima simile a diversi tipi di supernova, ma sono visibili per meno tempo, da una settimana a un mese. Al contrario, le vere supernove possono persistere nel cielo per diversi mesi. I 72 eventi individuati sono caldi, con temperature che vanno da 10.000 a 30.000°C e hanno una larghezza fino a 15 milioni di km.

Gli astronomi non sono ancora sicuri di come si verifichino questi insoliti episodi. Alcune stelle perdono materiale prima di esplodere come supernove. Nei casi più estremi, l’alone di questo materiale potrebbe avvolgere completamente le stelle in esplosione. L’energia della supernova potrebbe, quindi, riscaldare il materiale circostante a temperature altissime e gli astronomi potrebbero vedere solo l’involucro illuminato piuttosto che la stella in esplosione.

Questo scenario potrebbe spiegare i 72 eventi appena osservati, ma per averne una conferma sono necessari ulteriori studi.