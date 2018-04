Aggiornamenti sul caso Alfie Evans: i genitori aspettano la decisione dei medici, frenano la protesta

Tom Evans, il padre del piccolo Alfie, colpito da una grave patologia neurodegenerativa, rivelatosi in grado di continuare a respirare a ormai oltre 3 giorni dal distacco dalla ventilazione assistita, ha chiesto uno stop alle proteste fuori dall’ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver parlato con i medici e avviato un dialogo limitato alla possibilità di riportare il bimbo a casa.

Tom ha scritto un post su Facebook per ringraziare i tanti sostenitori ma anche per invitarli a un passo indietro e “a rispettare” il comunicato diffuso ieri sera dalla famiglia in cui si chiede a questo punto “privacy“, e si rende nota la disponibilità a “collaborare per definire un piano che garantisca al bambino dignità e confort“.

“Caso tragico, ma è competenza nazionale”

La vicenda del bimbo britannico di 23 mesi “è un caso tragico, che ci tocca tutti: la Commissione Europea spera che una soluzione che sia nel miglior interesse del bambino possa essere trovata tra le parti coinvolte. Per il contesto giuridico, si tratta di una questione che riguarda la sanità, che è una competenza nazionale e non c’è alcuna legge Ue che possa riguardare questa vicenda“: lo ha dichiarato la vice portavoce capo della Commissione Europea Mina Andreeva, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “In aggiunta, i tribunali del Regno Unito si sono espressi su questa vicenda e non sta alla Commissione commentare su singoli casi giudiziari nei nostri Stati membri“.