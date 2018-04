Agricoltura: 14 nuove varietà di frumento nel registro nazionale 

“Via libera da parte del ministero per le Politiche agricole alla iscrizione di 14 varietà da conservazione di grano duro e due varietà di grano tenero, per 56 agricoltori responsabili del mantenimento in purezza, nel Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie e delle specie ortive”. Lo annuncia l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera.

“Queste varietà – prosegue – si sommano alle tre già presenti nel registro delle varieta’ da conservazione. Infatti, in aggiunta alle varieta’ di frumento duro Timilia reste nere e Perciasacchi, oggi si aggiungono Capeiti 8, Farricello, Tripolino, Timilia reste bianche, Scorsonera, Ciciredda, Paola, Urri’a, Russello, Gioia, Martinella, Biancuccia, Castiglione Glabro, e Bidi’. Invece, per quanto riguarda il frumento tenero, alla Maiorca, si aggiungono le varieta’ Maiorcone e Romano“.

Il decreto ministeriale arriva a conclusione dell’iter istruttorio messo a punto dalla Commissione tecnico scientifica di valutazione istituita al dipartimento regionale dell’Agricoltura e composta dal Crea (Consiglio per la ricerca e l’analisi in agricoltura), dalla Stazione di granicoltura per la Sicilia, dal Servizio fitosanitario regionale, dall’universita’ di Palermo e Catania e dal Consorzio di ricerca “Gian Pietro Ballatore”.