AIGAE: liberato un tasso intrappolato da lacci posizionati da bracconieri [VIDEO]

La guida Emanuele Mazzadi, socio AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, ha liberato un tasso intrappolato da lacci posizionati da bracconieri nell’alto Appennino parmense.

“Il nostro ruolo – spiega l’Associazione – è anche di presidio costante del territorio e dell’ambiente, grazie alle tante Guide Ambientali Escursionistiche che vivono nei territori rurali. Ripopolandoli in controtendenza, portando sviluppo turistico e indotto economico. In questo modo sentieri, boschi e luoghi isolati vengono costantemente frequentati per sopralluoghi e attività di studio.“