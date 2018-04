Al via “Roma ti Apiamo”, un progetto di divulgazione scientifica

Ogni volta che mangiamo una fragola o un pezzetto di cioccolata dovremmo ringraziare le api ma i preziosi impollinatori stanno scomparendo a causa dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento, dell’uso intensivo di fitofarmaci per l’agricoltura e delle malattie.

Da tutto questo nasce Roma ti Apiamo, un progetto di divulgazione scientifica con l’obiettivo di sensibilizzare non solo alla conoscenza del mondo delle api ma anche sulla bellezza della scienza, la complessità e la fragilità del mondo naturale. L’iniziativa è parte del programma di Eureka! – Roma 2018 promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e in collaborazione con Siae. Coinvolge i municipi I e XIII, in particolare alcuni istituti scolastici, il Mercato di Testaccio, il Museo Orto Botanico e l’Oasi Lipu Castel di Guido e si rivolge a tutti, in particolare ai giovani e alle famiglie.

Il programma:

Dal 28 aprile al 30 maggio: laboratori didattici con studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado. I ragazzi contribuiranno inoltre alla realizzazione di un BeeHotel, mini ‘alberghi’ per api solitarie. Dal 5 maggio al 2 giugno: apertura dell’istallazione fotografica “I venti Buoni” all’interno del Mercato rionale di Testaccio che sarà impreziosito dalla presenza di 20 arnie speciali dedicate a 20 grandi scienziati (tutti i giorni ad ingresso libero).

12 maggio: ‘Open day’ del Mercato di Testaccio con appuntamenti in notturna e visite guidate della mostra.

19 maggio: incontro di divulgazione scientifica negli spazi del Museo Orto Botanico per conoscere da vicino il mondo delle api raccontato da ricercatori e specialisti del settore.

20 maggio: World Bee Day, la prima giornata mondiale delle api promossa dalle Nazioni Unite con una festa all’insegna delle api negli spazi dell’Oasi Lipu Castel di Guido. Verrà inaugurato il BeeHotel per l’occasione.

L’Associazione BUONO nasce dall’idea di un gruppo di amici con in comune una formazione scientifica e l’amore per la natura. Con lo scopo di tutelare la biodiversità del territorio e di divulgare la cultura scientifica, le attività di BUONO sono mirate a sensibilizzare le persone al rispetto e alla tutela dell’ambiente, delle specie animali e vegetali che lo compongono, usando il meraviglioso mondo delle api come strumento.