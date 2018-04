Alessandria: esonda il fiume Bormida, ma è un’esercitazione dei carabinieri

Domani ad Acqui Terme (Alessandria) si terrà un’esercitazione per testare le tecniche di intervento in zone colpite da calamità naturale: dalle prime ore del mattino verrà simulata l’esondazione del fiume Bormida, con conseguente soccorso alla popolazione e messa in sicurezza della zona, monitoraggio dell’ordine pubblico, evacuazione e assistenza della popolazione, prevenzione di fenomeni di sciacallaggio. Verrà simulata anche la ricerca di persone disperse e la prevenzione di atti di terrorismo nei confronti di specifici obiettivi.