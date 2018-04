Quello di Alfie Evans “è un caso tragico che non lascia nessuno indifferente“, ma “non c’è nessuna legge dell’Ue che possa essere invocata” per consentire il trasferimento in Italia: lo ha dichiarato Christian Wigand, portavoce della Commissione. “E’ una questione di sanità che è una competenza nazionale“.

La Commissione “spera che tra le parti coinvolte possa essere trovato un modo per andare avanti nel migliore interesse del bambino“.