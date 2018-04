Alfie Evans: i medici del Bambino Gesù pronti a portarlo in Italia

“Ho parlato poco fa con Thomas, il padre di Alfie. In questo momento Alfie ha la mascherina per l’ossigeno però c’è bisogno di trasportarlo. Poco fa ho parlato con l’ambasciatore Trombetta a cui ho detto che l’Equipe del Bambino Gesù è allertata e pronta a partire in pochi minuti. Il ministro Pinotti si sta attivando per dare l’aereo. La situazione va risolta in pochi minuti“: lo ha dichiarato al programma di Alessandro Milan “I funamboli” su Radio 24 la presidente dell’ospedale pediatrico della Santa Sede, Bambino Gesù, Mariella Enoc.