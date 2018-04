Alfie Evans è morto: il commovente saluto della Alfie’s Army

Un lancio di palloncini blu e viola verso il cielo per Alfie Evans, “il nostro bellissimo soldato”: è l’unico atto di omaggio annunciato per oggi di fronte all’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool dai sostenitori dell’Alfie’s Army, l’Esercito di Alfie, come si era ribattezzato – formatosi in Gran Bretagna e nel mondo per sostenere la battaglia di papà Tom e mamma Kate contro la decisione di medici e tribunali di staccare la spina al piccolo.

L’iniziativa, convocata via Internet per le 14,30 locali, intende essere “pacifica”, nel pieno rispetto di quanto chiesto dai genitori. Attualmente la situazione di fronte all’ospedale è calma, dopo che ieri si era sciolto – su invito dello stesso Tom Evans – il grosso del presidio di manifestanti rimasto per giorni a testimoniare la protesta.

Una protesta in larghissima misura mansueta per strada, salvo qualche episodico momento di tensione. Ma segnata sul web anche da esplosioni di rabbia, sfociate in minacciosi insulti denunciati in particolare negli ultimi giorni da medici e vertici ospedalieri.