Il papà di Alfie Evans: “Stanno per uccidere mio figlio”

Il sito di Famiglia Cristiana ha pubblicato un’intervista esclusiva a Tom Evans, il padre del bimbo inglese a cui i medici vogliono staccare la spina. L’uomo conosce il giorno e l’ora in cui il suo piccolo Alfie morirà, perché gli sono stati comunicati dai medici dell’ospedale di Liverpool. Una vera e propria “sentenza di morte“, secondo il genitore. “Stanno per uccidere il mio Alfie“. “Nel Regno unito si fanno calcoli sulla vita della gente, che viene considerata soltanto un costo. Eppure Alfie” “sente il solletico, i pizzicotti, il freddo e il caldo, ascolta le nostre parole, apre gli occhi, sbadiglia“. “Il Papa mi ha detto che faccio bene a condurre questa battaglia, perché soltanto Dio decide della vita e della morte“. “Grazie all’interessamento del Pontefice, la responsabile del Bambin Gesù, Mariella Enoc, mi ha dato la disponibilità a portare Alfie in Italia. Ma i medici di Liverpool si rifiutano di lasciarlo andare, perché temono che nostro figlio si riprenda e che noi li portiamo in Tribunale“.