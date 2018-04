Alfie Evans, la madre del piccolo: “Medici bugiardi”

‘Bugiardi!”. Lo scrive in un post la madre del piccolo Alfie, Kate Jams, riferendosi ai medici britannici che hanno in cura il figlio all’ospedale di Liverpool. Nel post la donna pubblica infatti un tweet del team legale dell’ospedale nel quale si sostiene che il nosocomio non avrebbe mai sostenuto che la morte del piccolo sarebbe stata “istantanea” dopo il distacco delle macchine per la ventilazione.

Nello stesso post la madre di Alfie fa invece riferimento alle affermazioni di segno opposto di uno dei medici dell’ospedale il quale avrebbe riferito ai genitori che Alfie sarebbe potuto sopravvivere “solo pochi minuti se la ventilazione fosse stata completamente fermata” e che la sua morte sarebbe avvenuta “velocemente”.