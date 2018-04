Alfredo Romano e il suo girasole impazzito di luce a Euroflora 2018

L’installazione site specific poetica, il Giardino impazzito di luce di Alfredo Romano – in ricordo di Eugenio Montale – è un evento collaterale di Euroflora, dal 21 aprile al 6 maggio 2018, visibile negli orari di apertura dei Parchi di Nervi, in un’area accanto a Villa Serra.

L’artista ha esplorato la passione del premio Nobel Montale per le piante e il suo desiderio di una natura che comunica di fronte alla sua unità umana infranta dal dubbio e dalla razionalità. La poesia implica la condivisione delle esperienze umane, assiste alla comprensione degli uomini del percorso inevitabile tra vita e morte con un incontestabile potere magico. La creatività di Romano bonifica il distacco, scegliendo frammenti d’erba fresca per dare corpo naturale all’invocazione del poeta .

L’intervento artistico pensato e inserito per il luogo ha qualità affini a una poesia visiva composta di grandi lettere vegetali. Così come le parole di Montale, scelte con cura, definiscono il teatro del pensiero, Romano richiama queste stesse parole in vita. Trentadue lettere in prossimità della Vasca delle Ninfee scandite da un suono silenzioso che si fa portavoce, per chi è disposto di ascoltare, di un potente inno alla luce. Questo lavoro è il primo di una serie progettata come momento di riflessione sul rapporto dell’uomo con la natura e sulla sua precarietà, curato da Beth Vermeer.