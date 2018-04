Richiamo del ministero della Salute per un lotto (Gto 4024) di ostriche concave allevate in Francia (crassostrea gigas) commercializzate dall’azienda di pesce e surgelati Gisa Srl di Anzio (Roma). Nei molluschi è stata riscontrata la presenza “del Rna virale di Norovirus genogruppo Gi” per questo motivo “il prodotto non va consumato, ma restituito nel punto di acquisto”, scrive l’azienda. I norovirus sono uno tra gli agenti più diffusi di gastroenteriti acute di origine non batterica.