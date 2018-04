Secondo Bloomberg dovrebbe essere simile ad Alexa – l’assistente virtuale usato attraverso gli speaker intelligenti Echo – in versione mobile.

Vesta sarebbe in fase di sviluppo da alcuni anni, ma negli ultimi tempi Amazon avrebbe iniziato una serie di assunzioni e investimenti con l’idea di farlo decollare entro la fine dell’anno, per arrivare sul mercato già nel 2019.

Secondo Bloomberg, Amazon starebbe sviluppando il suo primo robot per la casa: il progetto (nome in codice Vesta ) sarebbe gestito dal Lab126, il centro di ricerca e sviluppo sull’hardware del colosso.

Tecnologia: arriva Vesta di Amazon, il robot tuttofare per la casa

