Ambiente, Coldiretti: fondi statali raddoppiati per gli agricoltori under 40 

Nel 2017 il numero di imprenditori agricoli e’ aumentato del 6% e i fondi per gli under 40 sono addirittura raddoppiati. Il finanziamento statale e’ passato da 37 a 74 milioni di euro per favorire l’insediamento nella campagne. Come sottolineato da Coldiretti oltre ad un cospicuo aumento dei finanziamenti concessi dallo Stato, sono in programma altre misure per favorire l’apertura di nuove aziende agricole anche attraverso la semplificazione degli adempimenti burocratici. L’Italia con 55.121 imprese agricole italiane condotte da under 35 e’ al vertice in questa classifica in Europa nel numero di giovani in agricoltura.

Inoltre, secondo un’indagine Coldiretti, le aziende agricole condotte da imprenditori under 35 possiedono una superficie di terreno superiore del 54% rispetto alla media, realizzano un fatturato piu’ elevato del 75% e impiegano il 50% in piu’ nelle loro aziende. Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, ha commentato i dati positivi dell’ultimo anno: Un’opportunita’ importante per sostenere il fenomeno del ritorno dei giovani alla terra con l’agricoltura che e’ tornata ad essere un settore strategico – ha concluso Moncalvo – questa spinta dalle nuove generazioni spero vada accompagnata con misure puntuali ed efficaci, a partire dal favorire l’accesso alla terra e al credito”.