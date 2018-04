Ambiente: in Alto Adige possibili limiti per diesel dal 2019 

Tavolo tecnico sulla qualità dell’aria: catalogo di misure per la riduzione del biossido di azoto, possibili limitazioni per i diesel a partire dal 2019. “Puntiamo a intraprendere una strada praticabile per garantire il rispetto dei valori di soglia entro i prossimi 5 anni – spiega il direttore dell’Ufficio aria e rumore, Georg Pichler – ponendoci pero’ anche dei traguardi intermedi, come ad esempio la riduzione del 10% dei valori medi gia’ entro il biennio”.

Il tavolo tecnico ha elaborato un catalogo di misure da sottoporre ai comuni, che vanno dal sostegno alla mobilita’ dolce (a piedi o in bicicletta), sino all’installazione di nuova stazioni di ricarica per mezzi elettrici.

“Solo se questi provvedimenti non saranno sufficienti – sottolinea Pichler – si dovrà lavorare su misure più strettamente legate alla limitazione o alla deviazione del traffico stradale“. In concreto, secondo quanto emerso dal tavolo tecnico sulla qualità dell’aria, nei centri urbani si potrebbe prevedere uno stop graduale (ad esempio tra le 7 e le 10, e tra le 16 e le 19, esclusi sabato, domenica e festivi) con inizio dal 2019 per le auto con motori diesel euro 3, dal 2021 per le euro 4 e dal 2023 per le euro 5. In Alto Adige, circa il 50% dei 454.000 veicoli immatricolati è alimentato a diesel, e a farla da padrone sono gli euro 4 con il 24% del totale.